Elezioni | Paragone | ' solo bugie da avversari | Draghi incappucciato della finanza'

Milano, 3 set. (Adnkronos) - "La campagna elettorale è iniziata all'insegna delle bugie del centrodestra e del centrosinistra che non vogliono raccontare agli italiani come stanno le cose: finita la gara elettorale dal 26 settembre riprenderà l'agenda Draghi, la quarta dose e il green pass sanitario, si tornerà a parlare di lockdown magari energetico, però tutto questo né il centrodestra né il centrosinistra né il Movimento Cinquestelle lo vogliono dire agli italiani. L'unico modo per fermare questo capitolo già scritto è votarci". Lo afferma a Milano il leader di Italexit, Gianluigi Paragone a margine della presentazione dei candidati alle politiche del 25 settembre prossimo. L'elettorato a cui si guarda è quello "che si ritiene ancora sovrano: un popolo che sa di avere diritti, oltre che doveri, e libertà a cui non ...

