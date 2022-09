Elezioni: Paragone, 'Meloni non durerà molto a Palazzo Chigi' (Di sabato 3 settembre 2022) Milano, 3 set. (Adnkronos) - "Se la Meloni si illude di andare a Palazzo Chigi e fare cose diverse rispetto all'agenda Draghi se lo tolga dalla testa. A parte che secondo me non durerà molto, perché quando vuoi essere buona con ambienti che non ti vogliono ti faranno cadere. Lei è diventata parte del sistema: che si affretta a rassicurare i mercati, a darsi questo aplomb, a fornire garanzie. Vuol dire che sostanzialmente è prossima a rifare le cose che dicevano gli altri prima". Così il leader di Italexit, Gianluigi Paragone interviene sull'avversaria Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Milano, 3 set. (Adnkronos) - "Se lasi illude di andare ae fare cose diverse rispetto all'agenda Draghi se lo tolga dalla testa. A parte che secondo me non, perché quando vuoi essere buona con ambienti che non ti vogliono ti faranno cadere. Lei è diventata parte del sistema: che si affretta a rassicurare i mercati, a darsi questo aplomb, a fornire garanzie. Vuol dire che sostanzialmente è prossima a rifare le cose che dicevano gli altri prima". Così il leader di Italexit, Gianluigiinterviene sull'avversaria Giorgia, leader di Fratelli d'Italia.

