Elezioni: Paragone, 'Mattarella bis pericoloso, eleganza sarebbe dimettersi dopo voto' (Di sabato 3 settembre 2022) Milano, 3 set. (Adnkronos) - Il secondo mandato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, "non è un complotto, ma è un disegno politico. Il bis settennato non mi piace per niente, lo considero pericoloso, è un altro precedente alla Costituzione", ma "lui evidentemente ha un disegno politico da perseguire", ossia "continuare sulla rotta dell'agenda Draghi". Lo afferma il leader di Italexit, Gianluigi Paragone durante la presentazione a Milano dei candidati alle politiche del 25 settembre prossimo. "Dal 26 settembre si deve andare avanti esattamente come il Capo dello Stato ha già deciso, Mattarella ha un disegno preciso e il bis al Quirinale è li a dimostrarlo" rimarca. A chi gli chiede se dopo le Elezioni Mattarella dovrebbe dimettersi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Milano, 3 set. (Adnkronos) - Il secondo mandato del Presidente della Repubblica Sergio, "non è un complotto, ma è un disegno politico. Il bis settennato non mi piace per niente, lo considero, è un altro precedente alla Costituzione", ma "lui evidentemente ha un disegno politico da perseguire", ossia "continuare sulla rotta dell'agenda Draghi". Lo afferma il leader di Italexit, Gianluigidurante la presentazione a Milano dei candidati alle politiche del 25 settembre prossimo. "Dal 26 settembre si deve andare avanti esattamente come il Capo dello Stato ha già deciso,ha un disegno preciso e il bis al Quirinale è li a dimostrarlo" rimarca. A chi gli chiede seledovrebbe, ...

