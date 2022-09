Elezioni Latina, si vota di nuovo per il sindaco: un test per le politiche. Scrutinio dalle 23 (Di sabato 3 settembre 2022) Nel capoluogo pontino domani l?orologio torna indietro di undici mesi esatti, ma non per tutti. Alle sette di mattina infatti si torna a votare per il primo turno delle Elezioni comunali, ma... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 3 settembre 2022) Nel capoluogo pontino domani l?orologio torna indietro di undici mesi esatti, ma non per tutti. Alle sette di mattina infatti si torna are per il primo turno dellecomunali, ma...

Biagiothai : RT @PMurroccu: @PD_Lazio @ceciliadelia @Damiano_Coletta Forza forza, coninuate a fare i brogli elettorali come l'elezioni precedenti annull… - ManilaNuova : RT @PMurroccu: @PD_Lazio @ceciliadelia @Damiano_Coletta Forza forza, coninuate a fare i brogli elettorali come l'elezioni precedenti annull… - Axeldml2 : RT @PMurroccu: @PD_Lazio @ceciliadelia @Damiano_Coletta Forza forza, coninuate a fare i brogli elettorali come l'elezioni precedenti annull… - djubor : RT @PMurroccu: @PD_Lazio @ceciliadelia @Damiano_Coletta Forza forza, coninuate a fare i brogli elettorali come l'elezioni precedenti annull… - PMurroccu : @PD_Lazio @ceciliadelia @Damiano_Coletta Forza forza, coninuate a fare i brogli elettorali come l'elezioni preceden… -