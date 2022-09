Elezioni | Franceschini | “Lavoriamo per difendere il reddito di cittadinanza e introdurre salario minimo”

(Di sabato 3 settembre 2022) “Stiamo lavorando perildi, che la destra vuole attaccare, perché è una misura di sostegno sociale per chi non lavora, e soprattutto vogliamoilper evitare questa vergogna che persone lavorano per 4 euro o 3 euro all’ora”. Lo ha detto Dario, candidato a Napoli, a margine di una manifestazione elettorale a Napoli. “È una cosa inaccettabile in un paese civile ed è uno dei primi impegni della prossima legislatura”, ha aggiunto L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

c_carlodes : Elezioni 2022, Franceschini e Speranza a Napoli: «Il Sud è la priorità assoluta» - Dome689 : Elezioni, diretta – Salvini: “Imprenditori chiedono di rivedere le sanzioni alla Russia”. Franceschini: “Giù le man… - mattinodinapoli : Elezioni 2022, Franceschini e Speranza a Napoli: «Il Sud è la priorità assoluta» - ECicolano : RT @raffaellapaita: Votavano i decreti sicurezza ma Franceschini ancora oggi ci tiene a chiarirci che il M5S rimane un grande amore. Infatt… - Mirarch3 : RT @raffaellapaita: Votavano i decreti sicurezza ma Franceschini ancora oggi ci tiene a chiarirci che il M5S rimane un grande amore. Infatt… -

: 'Governo al lavoro sul caro - bollette'. Gentiloni: 'No del governo allo scostamento di bilancio è ...... insieme a tutti i candidati allepolitiche e ai capilista al Senato per la Campania, Darioe Susanna Camusso, e alla Camera per Napoli, Marco Sarracino e Roberto Speranza.La presentazione dei candidati del Partito Democratico in Campania alle prossime elezioni politiche è servita a ribadire che «il partito che non è mai stato ...«Vorrei che fosse una campagna elettorale fatta da persone serie, non persone che lanciano slogan su cose impossibili semplicemente per raccogliere consensi e non prendono impegni per il ...