Elezioni, faccio coming out: questa volta voterò il M5s. Sono passati alle alternative costruttive (Di sabato 3 settembre 2022) faccio coming out: voterò il Movimento 5 Stelle. Non l'ho mai fatto prima. Al tempo della Tap non condivisi l'avversione a priori e fui attaccato dai No Tap anche con scritte sui muri dell'Università dove lavoravo. Consideravo, allora, il gas come il compromesso temporaneo più sostenibile, in attesa della piena realizzazione delle rinnovabili. I 5S erano portabandiera dei No Tap. Queste incongruenze mi portarono a non votarli, ma convengo che siano un partito diverso dagli altri. Da una parte, infatti, la sensibilità dei 5S per i problemi ambientali non è condivisa da alcun partito e, dall'altra, l'abilità negoziale di Giuseppe Conte ci ha messo a disposizione il Pnrr, per attuare la transizione ecologica. Di più non si poteva fare. Lentamente ma decisamente i 5S Sono passati dall'ottusa intransigenza ...

