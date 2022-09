Elezioni, Della Vedova (Più Europa): non si può essere neutrali (Di sabato 3 settembre 2022) "Salvini e Meloni giocano a fare i moderati", ma sono quelli che si alleano ai sovranisti e "non cambieranno" se il 25 dovessero vincere le Elezioni. Ecco perché "per sconfiggere le destre non si può ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 settembre 2022) "Salvini e Meloni giocano a fare i moderati", ma sono quelli che si alleano ai sovranisti e "non cambieranno" se il 25 dovessero vincere le. Ecco perché "per sconfiggere le destre non si può ...

LaStampa : Elezioni, lo sfogo della tiktoker: 'Non è che siamo così stupidi che ci basta un video per votarvi' - marcodimaio : Ottimo @CarloCalenda a Milano: “Il progetto politico che fondiamo oggi con @ItaliaViva e @Azione_it dal giorno dopo… - isabellarauti : Ho sottoscritto convintamente l’impegno #iovotovalori proposto da @CitizenGOit ai candidati alle prossime elezioni… - EvaMouz : RT @OrioliPaolo: FDI ha riproposto l'introduzione della sepoltura obbligatoria dei feti. L'obbligo per le donne di inginocchiarsi e farsi f… - meltingmax : Io non vorrei vincere le elezioni. Vorrei che a Enrico #Letta fosse data per 48 ore un'esimente dal reato penale. A… -