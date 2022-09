Elezioni, Calenda ottimista: Pronti al sorpasso di 5 Stelle e Lega (Di sabato 3 settembre 2022) “Persino Pagnocelli ha dovuto ammettere che siamo cresciuti e stiamo abbondantemente sopra Forza Italia. E allora tutti quelli che arrivano da Fi mi chiedono se sono contento. Io contento? Noi dobbiamo stare sopra il Movimento 5 Stelle e la Lega per iniziare”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, a Torino per presentare i candidati alle prossime Elezioni politiche, rivolgendosi alla platea di sostenitori venuti ad ascoltarlo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 3 settembre 2022) “Persino Pagnocelli ha dovuto ammettere che siamo cresciuti e stiamo abbondantemente sopra Forza Italia. E allora tutti quelli che arrivano da Fi mi chiedono se sono contento. Io contento? Noi dobbiamo stare sopra il Movimento 5e laper iniziare”. Così il leader di Azione, Carlo, a Torino per presentare i candidati alle prossimepolitiche, rivolgendosi alla platea di sostenitori venuti ad ascoltarlo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

