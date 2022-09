Elezioni: Berlusconi su TikTok, 'da correttore di bozze a imprenditore, ce la potete fare anche voi' (Di sabato 3 settembre 2022) Roma, 3 set. (Adnkronos) - "Un saluto a tutti. Oggi però niente battute, dobbiamo far finta di essere delle persone serie". Silvio Berlusconi torna a proporre un messaggio su Tik Tok, nel quale parla di occupazione giovanile, replicando indirettamente anche al segretario del Pd, Enrico Letta, che ieri aveva affermato che il suo partito è su questo social "in modo serio". "Allora, voi lo sapete -esordisce il leader di Fi- io sono partito da zero e fin da ragazzo ho fatto più di venti lavori diversi: ho fatto il contadino, il cameriere, ho venduto libri, ho venduto cornici per quadri, ho venduto elettrodomestici, ho fatto il correttore di bozze al 'Corriere della Sera'. Poi ho avuto un colpo di fortuna: ho conosciuto un importante costruttore edile che si chiamava Pietro Canali: ho lavorato nella sua impresa per due mesi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Roma, 3 set. (Adnkronos) - "Un saluto a tutti. Oggi però niente battute, dobbiamo far finta di essere delle persone serie". Silviotorna a proporre un messaggio su Tik Tok, nel quale parla di occupazione giovanile, replicando indirettamenteal segretario del Pd, Enrico Letta, che ieri aveva affermato che il suo partito è su questo social "in modo serio". "Allora, voi lo sapete -esordisce il leader di Fi- io sono partito da zero e fin da ragazzo ho fatto più di venti lavori diversi: ho fatto il contadino, il cameriere, ho venduto libri, ho venduto cornici per quadri, ho venduto elettrodomestici, ho fatto ildial 'Corriere della Sera'. Poi ho avuto un colpo di fortuna: ho conosciuto un importante costruttore edile che si chiamava Pietro Canali: ho lavorato nella sua impresa per due mesi ...

