Elezioni | Berlusconi | ' nulla di strano se primo premier donna di centrodestra'

Roma, 3 set. (Adnkronos) - "Osservo che nei Paesi europei sono stati quasi esclusivamente i partiti di centrodestra a portare una donna alla guida del governo: penso a Margareth Thatcher e poi a Theresa May nel Regno Unito, dove probabilmente sarà una donna, Liz Truss, anche il nuovo premier che si insedierà nei prossimi giorni a Downing Street. Tutte esponenti del Partito conservatore. Penso ad Angela Merkel, leader della Cdu, per molti anni cancelliere tedesco e statista più influente d'Europa. Il partito Cristiano democratico in Germania fa parte, come noi, del Partito popolare europeo, il centro moderato cristiano e liberale, alternativo alla sinistra. Non ci sarebbe nulla di strano, dunque, che, anche in Italia, fosse il centrodestra ad indicare, per la prima ...

