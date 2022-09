Elezioni | assalto gazebo FdI a Milano | identificati | sono dell' area anarchica 2

(Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) - I giovani che appartengono all', il numero non è stato ancora fornito, saranno deferiti per il danneggiamento del banchetto allestito in strada per fare propaganda al partito Fratelli d'Italia. Sul caso la procura diè pronta ad aprire un'inchiesta per 'Attentato contro i diritti politici del cittadino' punito dall'articolo 294 del codice penale.

Yogaolic : Elezioni: assalto a gazebo di Fdi a #Milano sabato 3 settembre 2022 - Profilo3Marco : RT @vocedelpatriota: Elezioni. Santanchè (FdI): assalto gazebo FdI effetto campagna denigratoria Pd - AnsaLombardia : Elezioni: Sala, inaccettabile assalto a gazebo di FdI. (V.: 'La Russa, assaltato gazebo FdI...' delle 13.21) | #ANSA - vocedelpatriota : Elezioni. Santanchè (FdI): assalto gazebo FdI effetto campagna denigratoria Pd - persempre_news : #ElezioniPolitiche22 #tiktok #TikTok??? #Influencer Elezioni politiche 2022, politici all'assalto di Tiktok. Baby… -

Avere posizioni politiche differenti non autorizza gesti di violenza contro la parte avversa": così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha condannato l'al gazebo di Fratelli d'Italia avvenuto ...Così il consigliere del Municipio 1 di Milano, Federico Sagramoso, racconta l'al gazebo elettorale di Fdi questa mattina in viale Papiniano. "Oltre a me c'era Lorenzo La Russa e altri due ...(Adnkronos) – I giovani che appartengono all’area anarchica, il numero non è stato ancora fornito, saranno deferiti per il danneggiamento del banchetto allestito in strada per fare propaganda al ...Il politici di Fratelli d'Italia: "Non ci allarmiamo, ma è segnale che non ci piace e chiediamo atutte forze poitiche di condannare ...