Elezioni 2022, Salvini: “Sanzioni a Russia puniscono italiani, da ripensare” (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – “Le Sanzioni alla Russia stanno funzionando? No”. Così Matteo Salvini su Twitter, torna sul tema delle Sanzioni a Mosca. “A oggi chi è stato sanzionato sta guadagnando, mentre chi ha messo le Sanzioni è in ginocchio. Evidentemente qualcuno in Europa sta sbagliando i conti: ripensare la strategia è fondamentale per salvare posti di lavoro e imprese in Italia”. “E’ l’unico caso al mondo in cui le Sanzioni che dovrebbero fermare la Russia, mettere in ginocchio la Russia, invece, che punire i russi stanno punendo gli italiani. Quindi evidentemente qualcuno ha sbagliato i suoi conti”. “Ha ragione Mattarella a chiedere un intervento urgente dell’Europa: scudo europeo come per il Covid per finanziare imprese ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – “Leallastanno funzionando? No”. Così Matteosu Twitter, torna sul tema dellea Mosca. “A oggi chi è stato sanzionato sta guadagnando, mentre chi ha messo leè in ginocchio. Evidentemente qualcuno in Europa sta sbagliando i conti:la strategia è fondamentale per salvare posti di lavoro e imprese in Italia”. “E’ l’unico caso al mondo in cui leche dovrebbero fermare la, mettere in ginocchio la, invece, che punire i russi stanno punendo gli. Quindi evidentemente qualcuno ha sbagliato i suoi conti”. “Ha ragione Mattarella a chiedere un intervento urgente dell’Europa: scudo europeo come per il Covid per finanziare imprese ...

Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, tutto esaurito a evento #Renzi e #Calenda a Milano: ressa per entrare. #ultimora - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Meloni-Grimilde offre una mela avvelenata all'Italia-Biancaneve in un nuovo murale. Nel centro di R… - petergomezblog : Elezioni, Conte: “Noi unici a proporre salario minimo legale, Meloni parla a pancia piena” - RosannaVaroli : Elezioni, l'attacco di Calenda a Letta: 'I suoi non sono occhi di tigre, ma strabici' - 1603ina : 'Toctoc,qualcuno ha visto Salvini? Aveva detto Ke voleva confrontarsi con me,io ho accettato il confronto e poi è s… -