Elezioni 2022, Letta: “Tre settimane per evitare che Italia sprofondi a destra” (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – Al voto mancano tre settimane “tre settimane per scongiurare quello che da una vita intera combattiamo, ciascuno come può e come sente. Scongiurare che l’Italia sprofondi a destra e si consegni a chi vuole riportarla indietro, a un passato di disuguaglianze, isolamento, discriminazioni”. E’ quanto scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, in una lettera indirizzata ai circoli del partito e ai militanti. “Non c’è alternativa possibile, lo sappiamo tutti: o noi o loro – scrive il leader dem -. O il futuro o il passato. O il progresso o la conservazione reazionaria. O la giustizia sociale o il privilegio e la rendita. O la destra o la sinistra. Chi nega che in fondo sia solo questa la scelta, semplicemente mente. Oppure antepone, come troppe volte è ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – Al voto mancano tre“treper scongiurare quello che da una vita intera combattiamo, ciascuno come può e come sente. Scongiurare che l’e si consegni a chi vuole riportarla indietro, a un passato di disuguaglianze, isolamento, discriminazioni”. E’ quanto scrive il segretario del Pd, Enrico, in una lettera indirizzata ai circoli del partito e ai militanti. “Non c’è alternativa possibile, lo sappiamo tutti: o noi o loro – scrive il leader dem -. O il futuro o il passato. O il progresso o la conservazione reazionaria. O la giustizia sociale o il privilegio e la rendita. O lao la sinistra. Chi nega che in fondo sia solo questa la scelta, semplicemente mente. Oppure antepone, come troppe volte è ...

