“Eccomi qua”. Aurora Ramazzotti torna con la foto-prova dopo le voci di gravidanza (Di sabato 3 settembre 2022) Sono state tantissime le voci circolate in questi giorni su Aurora Ramazzotti. L’ipotesi che sia incinta è diventata dominante, soprattutto dopo le indiscrezioni rilanciate dal settimanale Chi di Alfonso Signorini. Si è parlato di un possibile parto a gennaio 2023, ma da parte della diretta interessata non sono arrivate conferme ufficiali. Ora, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è ritornata su Instagram e ha pubblicato una foto eloquente. Per molti si tratta di una risposta implicita alle ultime voci. Precedentemente, sempre sui social Aurora Ramazzotti senza entrare nello specifico dell’argomento, sul fatto di essere incinta ha replicato in maniera non esplicita: “Ci vuole calma”. “Calma” si legge ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 settembre 2022) Sono state tantissime lecircolate in questi giorni su. L’ipotesi che sia incinta è diventata dominante, soprattuttole indiscrezioni rilanciate dal settimanale Chi di Alfonso Signorini. Si è parlato di un possibile parto a gennaio 2023, ma da parte della diretta interessata non sono arrivate conferme ufficiali. Ora, la figlia di Michelle Hunziker ed Erosè rita su Instagram e ha pubblicato unaeloquente. Per molti si tratta di una risposta implicita alle ultime. Precedentemente, sempre sui socialsenza entrare nello specifico dell’argomento, sul fatto di essere incinta ha replicato in maniera non esplicita: “Ci vuole calma”. “Calma” si legge ...

berlusconi : Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale #Tiktok per parlare dei temi che più stanno a… - davidallegranti : 'Ciao ragazzi, eccomi qua: vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok'. Allegria! - facceuallr : eccomi qua - BRADYPUSS : RT @Alyenante: Ho provato a farmi un selfie ed ora eccomi qua mentre googlo “chirurgo estetico Napoli”. - marilutaste : Eccomi qua ufficialmente la psicologa che da rimedi per i cuori spezzati delle mie amiche e dei miei amici ?? -