“Ecco come si gestiscono le mestruazioni nello Spazio”: la spiegazione di Samantha Cristoforetti ad una fan su TikTok – VIDEO (Di sabato 3 settembre 2022) Più di 580mila follower e 4.4 milioni di ‘mi piace’ su TikTok. No, non stiamo parlando dell’ennesimo leader politico in cerca di voti bensì di Samantha Cristoforetti. L’astronauta e aviatrice italiana, attualmente nello Spazio per la missione Minerva dell’ESA, ha risposto ad alcune domande dei follower. Tra queste, anche una riguardante il ciclo mestruale. “come gestisci le mestruazioni nello Spazio?“, le ha chiesto una fan. Quindi Cristoforetti ha spiegato: “Si gestiscono come sulla Terra. Abbiamo un’ampia disponibilità di assorbenti e tamponi per tutte le esigenze e preferenze”. Poi la 45enne ha aggiunto: “Qui a bordo abbiamo anche un’unità di trattamento delle urine, ricicla l’urina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Più di 580mila follower e 4.4 milioni di ‘mi piace’ su. No, non stiamo parlando dell’ennesimo leader politico in cerca di voti bensì di. L’astronauta e aviatrice italiana, attualmenteper la missione Minerva dell’ESA, ha risposto ad alcune domande dei follower. Tra queste, anche una riguardante il ciclo mestruale. “gestisci le?“, le ha chiesto una fan. Quindiha spiegato: “Sisulla Terra. Abbiamo un’ampia disponibilità di assorbenti e tamponi per tutte le esigenze e preferenze”. Poi la 45enne ha aggiunto: “Qui a bordo abbiamo anche un’unità di trattamento delle urine, ricicla l’urina ...

LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Il conto della guerra del gas: 70 miliardi • Per fare gli eroi diventiamo dei fe… - ricpuglisi : @EnricoLetta @PD_Lombardia @PdMilano @SilviaRoggiani @Vpeluffo @CottarelliCPI @pdnetwork @sandrazampa… - GuidoDeMartini : ?? ECCO COSA DICEVA IL PROF. REMUZZI nel 2020 Appena si avvertono i primissimi sintomi bisogna iniziare subito il tr… - sntfrc : RT @EnzoTodisco: @Cartabellotta Ah ecco.Diritti civili come quelli che mi avete levato ad minchiam perchè non ubbidiente? Che mi avevte lev… - Vittori92427717 : RT @Vito68122235: Video Ecco come Roy de Vita spiana elegantemente il ministro Speranza che lo ha bannato su Twitter. -