Draghi: una forte visione economica senza la spinta della Politica (Di sabato 3 settembre 2022) Mario Draghi, che oggi festeggia 75 anni, è stato senza alcun dubbio un protagonista indiscusso di quest’ultima travagliata Legislatura. In un Parlamento sfaldato, frammentato, litigioso al punto da non essere in grado di esprimere alcun premier politico, come di accordarsi su un nuovo presidente della Repubblica. Draghi ha risposto alla chiamata dei partiti che si sono appellati alla sua esperienza inconfutabile. Ex presidente della BCE, ex direttore generale del Tesoro e della Banca d’Italia, vice-chairman della banca d’affari statunitense Goldman Sachs, senza ombra di dubbio possiede un curriculum impeccabile. E una conoscenza tecnico-finanziaria sopraffina. Un sapere indispensabile oggi se si spera di voler mettere mano al sistema economico ... Leggi su velvetmag (Di sabato 3 settembre 2022) Mario, che oggi festeggia 75 anni, è statoalcun dubbio un protagonista indiscusso di quest’ultima travagliata Legislatura. In un Parlamento sfaldato, frammentato, litigioso al punto da non essere in grado di esprimere alcun premier politico, come di accordarsi su un nuovo presidenteRepubblica.ha risposto alla chiamata dei partiti che si sono appellati alla sua esperienza inconfutabile. Ex presidenteBCE, ex direttore generale del Tesoro eBanca d’Italia, vice-chairmanbanca d’affari statunitense Goldman Sachs,ombra di dubbio possiede un curriculum impeccabile. E una conoscenza tecnico-finanziaria sopraffina. Un sapere indispensabile oggi se si spera di voler mettere mano al sistema economico ...

CarloCalenda : Ieri a Milano con seimila persone, tre Ministre del Governo Draghi e Renzi abbiamo lanciato un progetto politico pe… - gparagone : Draghi o non Draghi arriverà una qualsiasi altra persona, che porterà avanti lo stesso progetto. Vanno fermati.… - CarloCalenda : “Garanzia di serietà e affidabilità” “eredi del popolarismo”etc. Bastava aggiungere: e per questa ragione abbiamo s… - vittoelle : RT @CarloCalenda: Ieri a Milano con seimila persone, tre Ministre del Governo Draghi e Renzi abbiamo lanciato un progetto politico per dare… - barosini : RT @CarloCalenda: Ieri a Milano con seimila persone, tre Ministre del Governo Draghi e Renzi abbiamo lanciato un progetto politico per dare… -