Dopo il Premio “Bancarellino”, la scrittrice di Caronno Nicoletta Bortolotti in tour per l’Italia (Di sabato 3 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Estate tempo di relax e vacanza, ma quando sei una scrittrice per ragazzi ormai apprezzata e amata, hai la fortuna di poter creare armonia aggiungendo anche il lavoro. E’ esattamente quello che sta facendo Nicoletta Bortolotti, l’autrice caronnese che da quasi vent’anni riempie gli scaffali delle librerie di tutta Italia con le sue opere: sta ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 3 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Estate tempo di relax e vacanza, ma quando sei unaper ragazzi ormai apprezzata e amata, hai la fortuna di poter creare armonia aggiungendo anche il lavoro. E’ esattamente quello che sta facendo, l’autrice caronnese che da quasi vent’anni riempie gli scaffali delle librerie di tutta Italia con le sue opere: sta ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Dopo il Premio “Bancarellino”, la scrittrice di Caronno Nicoletta Bortolotti in tour per l’Italia - laura_ceruti : RT @DelluomoVanda: @ZanAlessandro Vfc di cuore! Hai vinto il premio Giachetti, dimentichi chi ha fatto approvare unioni civili, dopo di noi… - F1ingenerale_ : F1 | GP Olanda - Qualifiche Ferrari - Leclerc secondo: ‘’Molto vicino alla pole, fiducioso per domani’’… - nugellae : Dopo la sua grande performance al GfVip premio alla carriera come il Nastro d’argento a Barbara Alberti - RiRi02335129 : RT @univtrends: MYANMAR. Aung Sang Suu Kyi, PREMIO NOBEL e laureata H.C. dall’UNIVERSITÀ di BOLOGNA ??, dopo la condanna a 17 anni dovrà sco… -