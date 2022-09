Dopo 24 ore, possiamo dire che Emma Galeotti è stata a sua volta populista sui politici su TikTok? (Di sabato 3 settembre 2022) C’è stato un applauso abbastanza unanime e trasversale Dopo le parole di Emma Galeotti relative ai politici su TikTok. Nel giorno dello sbarco sulla piattaforma di Silvio Berlusconi e di Matteo Renzi (con il primo che ha letteralmente surclassato il secondo per followers e interazioni), qualche giorno Dopo l’approdo di Carlo Calenda, la creator ha fatto una decisa reprimenda nei confronti di questi ultimi (senza mai citarne il nome), sostenendo quanto segue. LEGGI ANCHE > L’improbabile sbarco di Berlusconi su TikTok (che, a differenza di Calenda, almeno ha azzeccato il formato) Emma Galeotti e la critica ai politici su TikTok «politici, davvero, sparite da questo social avete ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 3 settembre 2022) C’è stato un applauso abbastanza unanime e trasversalele parole direlative aisu. Nel giorno dello sbarco sulla piattaforma di Silvio Berlusconi e di Matteo Renzi (con il primo che ha letteralmente surclassato il secondo per followers e interazioni), qualche giornol’approdo di Carlo Calenda, la creator ha fatto una decisa reprimenda nei confronti di questi ultimi (senza mai citarne il nome), sostenendo quanto segue. LEGGI ANCHE > L’improbabile sbarco di Berlusconi su(che, a differenza di Calenda, almeno ha azzeccato il formato)e la critica aisu, davvero, sparite da questo social avete ...

Federvolley : #MWCH2022 ?? Dopo la bella vittoria all'esordio per gli azzurri?? è tempo di pensare alla seconda sfida Domani alle… - ionuteo : RT @1nessuno100mil2: Oggi #Draghi ha convinto il G7 ad un tetto al gas russo. Dopo 2 ore, la Russia ha stoppato il gas a tutta l'Europa.… - heavensclvd : comunque dopo 3 ore io sto ancora pensando a gaku che non debutta - AlbertMarcuzzo : RT @Pennacchiiiii: 'Se gavesse senpre spetà tre ore dopo magnà prima de fare El bagno no gavarìa mai imparà a noare' - onlythebravenoe : dovrei essere qui a divertirmi il fila al concerto ma l'amica con cui sono venuta non mi caga, siamo un ammasso di… -