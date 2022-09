Disastro Bagnaia | quello che ha fatto è inconcepibile | squalifica pesante nel prossimo GP di San Marino

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 3 settembre 2022) Peccoincorre in una pesantissima sanzione, adesso per lui la strada sarà tutta in salita, GP di Sana rischio PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Partenza tutta in salita per Peccoin vista dell’importante Gran Premio di San, la pista conosciuta avrebbe potuto regalare una grande opportunità al campione Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.