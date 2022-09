DIRETTA MotoGP, GP San Marino 2022 LIVE: prima fila tutta Ducati! Miller in pole, 5° Bagnaia (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 La nostra DIRETTA volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport con la MotoGP a Misano! 14.58 Qualifica molto positiva per la Ducati e anche per Bagnaia in ottica iridata, considerando le difficoltà di Quartararo e Aleix Espargarò in condizioni di pista ibrida. Con la penalità di 3 posizioni in griglia, Bagnaia scala in quinta piazza alle spalle di Viñales e davanti a Zarco. La prima fila sarà dunque composta dalle Ducati di Miller, Bastianini e Bezzecchi. 8° Quartararo. Di seguito la top10 del Q2: 1 43 J. Miller 1:31.899 2 63 F. Bagnaia +0.015 3 23 E. BASTIANINI +0.115 4 72 M. ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 La nostravolge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport con laa Misano! 14.58 Qualifica molto positiva per la Ducati e anche perin ottica iridata, considerando le difficoltà di Quartararo e Aleix Espargarò in condizioni di pista ibrida. Con la penalità di 3 posizioni in griglia,scala in quinta piazza alle spalle di Viñales e davanti a Zarco. Lasarà dunque composta dalle Ducati di, Bastianini e Bezzecchi. 8° Quartararo. Di seguito la top10 del Q2: 1 43 J.1:31.899 2 63 F.+0.015 3 23 E. BASTIANINI +0.115 4 72 M. ...

