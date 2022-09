Diretta Milan - Inter 2 - 1 | Giroud trova il vantaggio su assist di Leao

SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS #UCLDRAW, GIRONE E: #MILAN, CHELSEA, SALISBURGO, DINAMO ZAGABRIA IL SORTEGGIO ?… - SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS #UCLDRAW, IL SORTEGGIO DEGLI 8 GIRONI ? - milansette : Milan-Inter 3-2, gol di Brozovic, Leao (2), Giroud e Dzeko | La Diretta - zazoomblog : Diretta Milan - Inter 1 - 1 al via la ripresa. Gol del vantaggio di Brozovic Leao firma il pari - #Diretta #Milan… - infoitinterno : LIVE Milan-Inter 2-1, Serie A calcio in DIRETTA -

In campo- Inter 3 - 2I GOL GOL!- INTER 3 - 2 al 67'! Rete di Dzeko. Cross di Darmian, Dzeko anticipa Tomori e insacca di sinistro da posizione ravvicinata (palo - rete). GOL!- Inter 3 - 1 al 60'! ...Dove vedere- Inter La partita trae Inter sarà trasmessa in esclusiva instreaming da DAZN. Sarà visibile per gli abbonati sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la ...In avvio scintille Hernandez-Dumfries, la sblocca Brozovic (assist di Correa) prima dell'1-1 di Leao su invito di Tonali. Forcing rossonero prima dell'intervallo. Nella ripresa ci prova di testa Herna ...Durante il derby di Milano l'app va a scatti o si interrompe. Gli abbonati: «Imbarazzante, adesso basta» La partita più attesa del weekend con tutti gli abbonati collegati, ma dopo una ventina di minu ...