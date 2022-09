Diretta Milan-Inter 1-1 al 45' | passerella di Brozovic | poi Leao accende il diavolo

SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS #UCLDRAW, GIRONE E: #MILAN, CHELSEA, SALISBURGO, DINAMO ZAGABRIA IL SORTEGGIO ?… - SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS #UCLDRAW, IL SORTEGGIO DEGLI 8 GIRONI ? - infoitinterno : Diretta Milan-Inter 1-1, Leao trova il pari su assist di Tonali, il vantaggio nerazzurro dura solo sette minut - FppSports : @Edoardo73149138 @Inter Guarda la partita AC Milan vs Inter IN DIRETTA: - vivoperlinter : 46' - L'arbitro fischia la fine del primo tempo #MilanInter #SerieA #SerieATIM -

Dove vedere- Inter La partita trae Inter sarà trasmessa in esclusiva instreaming da DAZN. Sarà visibile per gli abbonati sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la ...In campo- Inter 1 - 1GOL!- INTER 0 - 1 al 21'! Rete di Brozovic su assist di Correacon Giroud, Leao e De Ketelaere, l'Inter - senza Lukaku infortunato - punta sulla coppia argentina Lautaro - Correa. ...Durante il derby di Milano l'app va a scatti o si interrompe. Gli abbonati: «Imbarazzante, adesso basta» La partita più attesa del weekend con tutti gli abbonati collegati, ma dopo una ventina di minu ...36' - Ancora Milan avanti con Hernandez, tiro alto di poco. 35' - Ancora Giroud e Tonali protagonisti, scambio tra i due con tiro alto dell'italiano. 8' - Duello in velocità Hernandez-Dumfries, ...