DIRETTA F1, GP Olanda 2022 LIVE: si parte con la Q1, Ferrari contro tutti! (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le qualifiche del GP d’Olanda 2022 a Zandvoort! 14.58 La Q1 durerà 18 minuti: i peggiori 5 piloti in classifica verranno eliminati. Zandvoort is rockin’ Who’s ready for qualifying?! #DutchGP #F1 pic.twitter.com/a5uy3wwwvL — Formula 1 (@F1) September 3, 2022 14.57 I piloti peggio qualificati ad aver vinto il Gran Premio di Olanda sono René Arnoux e Niki Lauda, che rispettivamente nel 1983 e nel 1985 primeggiarono scattando dalla decima casella. 14.55 In 23 occasioni (74,2%) il vincitore è partito dalla prima fila. 14.53 In 13 occasioni (41,9%) il vincitore è partito dalla pole position. 14.50 Spostandoci sulle squadre, la classifica è capitanata dalla Lotus con 8 (due con Jochen Rindt e Mario Andretti, una con ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le qualifiche del GP d’a Zandvoort! 14.58 La Q1 durerà 18 minuti: i peggiori 5 piloti in classifica verranno eliminati. Zandvoort is rockin’ Who’s ready for qualifying?! #DutchGP #F1 pic.twitter.com/a5uy3wwwvL — Formula 1 (@F1) September 3,14.57 I piloti peggio qualificati ad aver vinto il Gran Premio disono René Arnoux e Niki Lauda, che rispettivamente nel 1983 e nel 1985 primeggiarono scattando dalla decima casella. 14.55 In 23 occasioni (74,2%) il vincitore è partito dalla prima fila. 14.53 In 13 occasioni (41,9%) il vincitore è partito dalla pole position. 14.50 Spostandoci sulle squadre, la classifica è capitanata dalla Lotus con 8 (due con Jochen Rindt e Mario Andretti, una con ...

SkySportF1 : ?? LECLERC DAVANTI A TUTTI NELLE #FP3 ?? Russell meglio di Verstappen I tempi ? - SkySportF1 : LIVE le qualifiche della #F1 a Zandvoort, in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Fi Gp Olanda, le qualifiche in diretta: Ferrari brillante nelle libere, la Red Bull si nasconde - SportRepubblica : F1, Gp Olanda: le qualifiche per la pole in diretta - ilgladiatore36 : #DutchGP 2022: la cronaca delle qualifiche in diretta -