DIRETTA F1 | GP Olanda 2022 LIVE | orario gara TV8 Ferrari all’attacco | Mekies | “Sarà una lotta serrata”

LA GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CHARLES LECLERC: "INPOSSIAMO GIOCARCELA" CARLOS SAINZ: "AVREMO DELLE OPPORTUNITÀ" LAURENT: "METTEREMO PRESSIONE A VERSTAPPEN" L'AMARA REALTÀ: LANON HA SAPUTO SVILUPPARE LA MACCHINA COME LA RED BULL VIDEO HIGHLIGHT QUALIFICHE GPMONZA RISCHIA DI USCIRE DAL MONDIALE? DOMENICALI: "LA STORIA NON BASTA" MAX VERSTAPPEN: "ABBIAMO RIVOLUZIONATO LA MACCHINA NELLA NOTTE" SERGIO PEREZ: "PECCATO PER IL MIO ERRORE, IL GIRO ERA BUONO" LEWIS HAMILTON: "QUARTO POSTO CHE VA BENE, INFAREMO MEGLIO" FERNANDO ALONSO: "SONO 13° PER COLPA DEL TRAFFICO" MICK SCHUMACHER: "LA PISTA MI E' SEMPRE PIACIUTA" LE PREVISIONI METEO PER DOMANI A ZANDVOORT