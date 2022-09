DIRETTA F1, GP Olanda 2022 LIVE: Ferrari vs Red Bull per il primato, ma attenzione alla Mercedes (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.53 Grande correzione in curva 3 per Verstappen. Il campione del mondo in carica ha rischiato molto all’Hugernholtzbocht rischiando di finire nella ghiaia. Terzo posto per il portacolori di Red Bull. 12.50 La classifica aggiornata in attesa della risposta di Verstappen: 1 Charles LECLERC Ferrari1:11.632 4 2 George RUSSELL Mercedes+0.066 53 Carlos SAINZ Ferrari+0.339 4 4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.524 4 5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.564 2 6 Fernando ALONSO Alpine+0.695 2 7 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.859 5 8 Lance STROLL Aston Martin+1.141 5 9 Alexander ALBON Williams+1.143 2 10 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.621 2 11 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.789 2 12 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.871 ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.53 Grande correzione in curva 3 per Verstappen. Il campione del mondo in carica ha rischiato molto all’Hugernholtzbocht rischiando di finire nella ghiaia. Terzo posto per il portacolori di Red. 12.50 La classifica aggiornata in attesa della risposta di Verstappen: 1 Charles LECLERC1:11.632 4 2 George RUSSELL+0.066 53 Carlos SAINZ+0.339 4 4 Lewis HAMILTON+0.524 4 5 Max VERSTAPPEN RedRacing+0.564 2 6 Fernando ALONSO Alpine+0.695 2 7 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.859 5 8 Lance STROLL Aston Martin+1.141 5 9 Alexander ALBON Williams+1.143 2 10 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.621 2 11 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.789 2 12 Sergio PEREZ RedRacing+1.871 ...

