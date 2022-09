DIRETTA F1, GP Olanda 2022 LIVE: Ferrari minaccia la Red Bull, alle 12.00 il via della sessione (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.49 Il sole splende in quel di Zandvoort. La temperatura supera i 25 gradi, la pioggia sembra esclusa per la FP3 e soprattutto per le qualifiche. 11.46 Attenzione al traffico nella FP3 e soprattutto nelle qualifiche. Il tracciato è infatti molto stretto oltre ad essere tortuoso e ricco di curve cieche. Una vettura lenta in pista compromette automaticamente il giro veloce per chiunque. 11.43 Occhi puntati oggi, invece, anche su Lance Stroll, portacolori di Aston Martin che ha mostrato un ottimo passo nelle libere di ieri. Il teammate di Vette prova a confermarsi nella Top10, un risultato importantissimo in vista della gara. 11.40 Anche Pierre Gasly è stato avvicinato più volte ad un sedile in Alpine insieme all’americano Colton Herta, impegnato in IndyCar con Andretti. Il californiano, figlio ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.49 Il sole splende in quel di Zandvoort. La temperatura supera i 25 gradi, la pioggia sembra esclusa per la FP3 e soprattutto per le qualifiche. 11.46 Attenzione al traffico nella FP3 e soprattutto nelle qualifiche. Il tracciato è infatti molto stretto oltre ad essere tortuoso e ricco di curve cieche. Una vettura lenta in pista compromette automaticamente il giro veloce per chiunque. 11.43 Occhi puntati oggi, invece, anche su Lance Stroll, portacolori di Aston Martin che ha mostrato un ottimo passo nelle libere di ieri. Il teammate di Vette prova a confermarsi nella Top10, un risultato importantissimo in vistagara. 11.40 Anche Pierre Gasly è stato avvicinato più volte ad un sedile in Alpine insieme all’americano Colton Herta, impegnato in IndyCar con Andretti. Il californiano, figlio ...

