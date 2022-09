Difesa, Mediterraneo e Africa. Il governo di centrodestra secondo Perego (FI) (Di sabato 3 settembre 2022) Dopo che temi come le spese militari hanno segnato le ultime settimane del governo Draghi, da quando è stata avviata la campagna elettorale nel dibattito pubblico la Difesa non compare come tema prioritario. “È un peccato”, spiega Matteo Perego di Cremnago, membro delle commissioni Esteri e Difesa della Camera e a capo del dipartimento Difesa di Forza Italia, partito per il quale è candidato alla Camera nel collegio proporzionale Lombardia 1 che comprende la città di Milano. “L’attualità ne dimostra l’importanza”, prosegue. “La guerra in Ucraina, l’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato, l’impegno di Unione europea e Stati Uniti a sostenere anche militarmente il governo di Kiev, gli sforzi della Turchia per un compromesso: tutto ha a che fare con la Difesa, anche la ... Leggi su formiche (Di sabato 3 settembre 2022) Dopo che temi come le spese militari hanno segnato le ultime settimane delDraghi, da quando è stata avviata la campagna elettorale nel dibattito pubblico lanon compare come tema prioritario. “È un peccato”, spiega Matteodi Cremnago, membro delle commissioni Esteri edella Camera e a capo del dipartimentodi Forza Italia, partito per il quale è candidato alla Camera nel collegio proporzionale Lombardia 1 che comprende la città di Milano. “L’attualità ne dimostra l’importanza”, prosegue. “La guerra in Ucraina, l’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato, l’impegno di Unione europea e Stati Uniti a sostenere anche militarmente ildi Kiev, gli sforzi della Turchia per un compromesso: tutto ha a che fare con la, anche la ...

