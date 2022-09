infoitsalute : Diamond Rain: sfilata Il Diamante con Rossella Brescia -

IMGpress

... Diamante () di Yashira Jordán prodotto da Alvaro Olmos Torrico, EmpatiaCinema Bolivia A uno/... Cuando Cae la lluvia (WhenFalls) diretto e prodotto da Yanillys Pérez, YPR Films Dominican ...Sul palco della Ziggo Dome di Amsterdam, Vedder è riuscito a resistere per tutta la durata del concerto, lungo ventuno canzoni, da "Alive" alle cover di "Black" dei Kiss, di "Purple" di ... Vicenzaoro: Rossella Brescia presenta la sfilata della Maison Il Diamante Domenica 11 settembre si terrà durante Vicenzaoro la sfilata Diamond Rain organizzata da Il Diamante con la conduzione di Rossella Brescia.Researchers mimicked the extreme temperatures and pressures found deep inside ice giants Neptune and Uranus and, for the first time, observed diamond rain as it formed.