Di Lorenzo l’agente | “A Napoli a vita | aspettiamo ADL per rinnovare Sapete cosa ha fatto quando Koulibaly è andato via?”

(Di sabato 3 settembre 2022)di DiMario Giuffredi annuncia il prossimo rinnovo del capitano del, che sogna di restare ain azzurro. CALCIOMERCATO–DIdi Giovanni Di, capitano del, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Mattino. Giuffredi apre al rinnovo del terzino, con il club di Aurelio De Laurentiis. Ecco le sue parole: Di: parla«Dinon ha dubbi: vuole restare qui fino alla fine della carriera, mi ha chiesto di lavorare al rinnovo. Lo hanno cercato in tanti in Europa questa estate e anche big della Champions ma lui non ha neppure voluto sentire le offerte. Appena De Laurentiis ...

Di Lorenzo, l'agente annuncia: "Capitano del Napoli a vita, non vediamo l'ora di rinnovare con ADL! Quando Koulibaly è andato via..."