Di Lorenzo | “Ci siamo riusciti dopo l’avvio! Kvaratskhelia è grandioso”

Al termine della partita tra Lazio e Napoli, il capitano degli azzurri Giovanni Di Lorenzo è stato ascoltato nel post partita. Di Lorenzo è stato interrogato sui temi della gara e ha speso grandi parole per il compagno di squadra Kvaratskhelia. Queste le parole del terzino del Napoli: Vittoria importante: "Grande vittoria contro una grande squadra, dovevamo rifarci per il pareggio contro il Lecce e dovevamo fare una grande partita. Siamo contenti per i tanti tifosi che ci hanno seguito." Qual è il vero Napoli? "Siamo un gruppo nuovo e dobbiamo conoscerci ancora. Abbiamo tutte le qualità per fare bene, abbiamo avuto questa battuta d'arresto in casa ma oggi abbiamo dato una grande risposta." Kvaratskhelia? "Ha iniziato bene, ha ..."

