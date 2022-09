“Devi ucciderti”. Giù dalla finestra a 13 anni: la procura indaga per bullismo e induzione al suicidio (Di sabato 3 settembre 2022) Si pensava fosse caduto dal balcone mentre riparava l’antenna, ma dalle indagini di carabinieri e procura emerge uno scenario più inquietante Leggi su lastampa (Di sabato 3 settembre 2022) Si pensava fosse caduto dal balcone mentre riparava l’antenna, ma dalle indagini di carabinieri eemerge uno scenario più inquietante

ptvtelenostra : “DEVI UCCIDERTI”. LA MORTE DEL GIOVANE DI GRAGNANO ORDINATA VIA CHAT - - Direttanews0 : #Minacce, insulti e perfino inviti al #suicidio ('devi ucciderti' sarebbe il contenuto di un #sms). Che potrebbero… - NewsTV_0 : #Minacce, insulti e perfino inviti al #suicidio ('devi ucciderti' sarebbe il contenuto di un #sms). Che potrebbero… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Tredicenne caduto dal balcone nel Napoletano, minacce nella chat del telefonino: “Devi ucciderti”. Ipotesi di istigazi… - antonio65683279 : Non è possibile! “Devi ucciderti”. Giù dalla finestra a 13 anni: la procura indaga per bullismo e induzione al suic… -