Derby Milan-Inter 0-1 | Brozovic sblocca la partita | Serie A News

(Di sabato 3 settembre 2022) Marceloporta in vantaggio i nerazzurri nel. Buco clamoroso della difesa del Diavolo e ospiti in rete

AntoVitiello : In arrivo a Milano il nuovo proprietario del #Milan, Gerry #Cardinale. Confermata la sua presenza a #SanSiro domani… - AntoVitiello : ?? #Milan arrivato allo stadio... Ci siamo ??? #derby #MilanInter - Gazzetta_it : È di nuovo Derby: Milan e Inter pronte a scrivere un nuovo capitolo di una storia dal fascino intramontabile. Chi l… - umbritommaso : RT @CB_Ignoranza: - Prima rissa dopo appena 8 minuti; - Vantaggio dell’Inter con Brozovic; - Pareggio del Milan con Leao; - Seconda rissa a… - GIUSPEDU : RT @AntoVitiello: ?? #Milan arrivato allo stadio... Ci siamo ??? #derby #MilanInter -

Con calcio d'inizio alle 18:00, e Inter si sfideranno neldella Madonnina numero 177 in Serie ... Theo Hernandez colpisce di testa: sul fondo 41' Piùche Inter in questo finale, i ...Sono le scelte si Stefano Pioli e Simone Inzaghi per ildi San Siro con fischio d'inizio alle 18. Nessuna sorpresa tra le fila del, l'unico volto nuovo del match è De Ketelaere alla sua ...Durante il derby di Milano l'app va a scatti o si interrompe. Gli abbonati: «Imbarazzante, adesso basta» La partita più attesa del weekend con tutti gli abbonati collegati, ma dopo una ventina di minu ...Si è concluso il primo tempo del derby di Milano a San Siro, secondo anticipo della quinta giornata di Serie A.Al rientro negli spogliatoi Milan e Inter sono sull'1-1. A passare ...