Derby Milan-Inter 0-0 | inizia la partita | LIVE NEWS

AntoVitiello : In arrivo a Milano il nuovo proprietario del #Milan, Gerry #Cardinale. Confermata la sua presenza a #SanSiro domani… - AntoVitiello : ?? #Milan arrivato allo stadio... Ci siamo ??? #derby #MilanInter - Gazzetta_it : È di nuovo Derby: Milan e Inter pronte a scrivere un nuovo capitolo di una storia dal fascino intramontabile. Chi l… - ThiagoMaiiaaa : Esses Derby são sensacionais ???? Derby D'Italia – Juventus x Internazionale Derby Della Madonnina – Milan x Intern… - vivoperlinter : 21' - Brozoooooviiiic! Grandissima giocata tra Lautaro e Correa che creano una voragine nella difesa rossonera. Il… -

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: ecco ildi Milano! Live score DIRETTA LAZIO ... DIRETTA/Inter (risultato 0 - 0) video streaming tv: si va con Giroud e Correa! LE QUOTE PER LE ...12 Libera la retroguardia rossonera sugli sviluppi del tiro dalla bandierina. 10 BROZOVIC! Il croato ci prova dal limite su suggerimento di Dumfries, deviazione in angolo di Tonali.21' - GOOOLLLL!! BROZOVIIICCC!! Gran palla in profondità di Correa per l'inserimento di Brozovic che davanti a Maignan non sbaglia! 17' - Destro a giro di Leao, si allunga Handanovic sulla sua sinistr ...Show sugli spalti prima ancora che in campo. E' un derby da brividi quello di San Siro con la Curva Sud del Milan che mostra una coreografia imponente quanto i tre anelli blu dello stadio. (ANSA) ...