Della Vedova: 'Giorgia Meloni è una reazionaria, il resto sono chiacchiere' (Di sabato 3 settembre 2022) L'ex missina è ex solo perché il Movimento Sociale del fascista Almirante non c'è più. Ma l'animo è quello: Giorgia Meloni non è una leader repubblicana europea, è una leader sovranista, nazionalista ...

