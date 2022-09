Dava la caccia agli extraterrestri attraverso le onde radio: morto a 92 anni lo scienziato Drake (Di sabato 3 settembre 2022) Lo scienziato statunitense Frank Drake, radioastronomo di fama internazionale, noto per i suoi sforzi pionieristici nella ricerca dell’intelligenza extraterrestre nell’Universo, è morto venerdì 2 settembre nella sua casa di Aptos, in California, all’età 92 anni. Era professore emerito di astronomia e astrofisica ed ex preside di scienze naturali all’Università della California di Santa Cruz, lo stesso ateneo che ha comunicato la scomparsa. Insieme al suo collega Carl Sagan (1934 – 1996), Drake era stato il padre del progetto Seti (Search for extraterrestrial Intelligence), che si basava sull’idea che si potessero forse rilevare le emissioni di onde radio delle civiltà extraterrestri nella Via Lattea e forse anche ... Leggi su ildenaro (Di sabato 3 settembre 2022) Lostatunitense Frankastronomo di fama internazionale, noto per i suoi sforzi pionieristici nella ricerca dell’intelligenza extraterrestre nell’Universo, èvenerdì 2 settembre nella sua casa di Aptos, in California, all’età 92. Era professore emerito di astronomia e astrofisica ed ex preside di scienze naturali all’Università della California di Santa Cruz, lo stesso ateneo che ha comunicato la scomparsa. Insieme al suo collega Carl Sagan (1934 – 1996),era stato il padre del progetto Seti (Search foral Intelligence), che si basava sull’idea che si potessero forse rilevare le emissioni didelle civiltànella Via Lattea e forse anche ...

