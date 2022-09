Dalla Francia: “Keylor Navas-Napoli: acquisto sfumato per soli 500mila euro” (Di sabato 3 settembre 2022) Il Napoli ha tentato di acquistare Keylor Navas fino all’ultimo istante del calciomercato estivo. Incredibile è la rivelazione dell’Equipe che svela alcuni dettagli clamorosi sui motivi che non hanno consentito il trasferimento del costaricano alla corte di Luciano Spalletti. Ecco quanto ha scritto il quotidiano francese: “Il Napoli gli avrebbe spalmato lo stipendio su tre stagioni, il portiere avrebbe rinunciato a 1 milione, ma il Psg si è rifiutato di versare il resto. Il giocatore aveva concordato con il club italiano un contratto di 3 anni che gli avrebbe fatto perdere 1,5 milioni di euro rispetto a quello che riceve al PSG”. “Keylor Navas ha quindi accettato di rinunciare a 1 milione di euro, ma sperava che il PSG gli desse i restanti 500 mila ... Leggi su napolipiu (Di sabato 3 settembre 2022) Ilha tentato di acquistarefino all’ultimo istante del calciomercato estivo. Incredibile è la rivelazione dell’Equipe che svela alcuni dettagli clamorosi sui motivi che non hanno consentito il trasferimento del costaricano alla corte di Luciano Spalletti. Ecco quanto ha scritto il quotidiano francese: “Ilgli avrebbe spalmato lo stipendio su tre stagioni, il portiere avrebbe rinunciato a 1 milione, ma il Psg si è rifiutato di versare il resto. Il giocatore aveva concordato con il club italiano un contratto di 3 anni che gli avrebbe fatto perdere 1,5 milioni dirispetto a quello che riceve al PSG”. “ha quindi accettato di rinunciare a 1 milione di, ma sperava che il PSG gli desse i restanti 500 mila ...

