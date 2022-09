Da Calenda-Bonino a Di Maio-Costa: tante sfide "fratricide" nei collegi uninominali (Di sabato 3 settembre 2022) Persino una legge elettorale discutibile come il Rosatellum può avere dei pregi. Uno dei quali è l'aver resuscitato - per un terzo dei seggi del futuro Parlamento-le sfide nei collegi uninominali. Dove i candidati si affrontano direttamente, vince chi prende un voto in più e per gli sconfitti non c'è appello. Questo, almeno, in teoria. Perché i big, quando accettano di misurarsi in una simile partita, in genere esigono il «paracadute» nel proporzionale. E il seggio se lo prendono lo stesso. Una distorsione che non toglie del tutto il sapore delle sfide uninominali. Specie quando, per i tornanti inimmaginabili che ha intrapreso la legislatura al tramonto, mettono l'uno contro l'altro esponenti che hanno percorso insieme un pezzo di strada o che, in passato, formavano tandem in apparenza indissolubili. ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 settembre 2022) Persino una legge elettorale discutibile come il Rosatellum può avere dei pregi. Uno dei quali è l'aver resuscitato - per un terzo dei seggi del futuro Parlamento-lenei. Dove i candidati si affrontano direttamente, vince chi prende un voto in più e per gli sconfitti non c'è appello. Questo, almeno, in teoria. Perché i big, quando accettano di misurarsi in una simile partita, in genere esigono il «paracadute» nel proporzionale. E il seggio se lo prendono lo stesso. Una distorsione che non toglie del tutto il sapore delle. Specie quando, per i tornanti inimmaginabili che ha intrapreso la legislatura al tramonto, mettono l'uno contro l'altro esponenti che hanno percorso insieme un pezzo di strada o che, in passato, formavano tandem in apparenza indissolubili. ...

