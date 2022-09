Cyberpunk: Edgerunners, ultraviolenza cibernetica nel nuovo trailer NSFW dell’anime Netflix (Di sabato 3 settembre 2022) Con un ultimo, psichedelico e violentissimo Not Safe For Work trailer, Netflix ha svelato la data d’uscita di “Cyberpunk: Edgerunners“, l’attesa serie TV anime ambientata nel mondo di “Cyberpunk 2077“. Proprio CD Project Red, la software house dietro il videogioco ispiratore di questa serie animata e dietro l’acclamata serie videoludica di “The Witcher“, è stata al lavoro sin dal 2018 su questo adattamento televisivo che dunque vedrà finalmente la luce il 13 Settembre, data in cui saranno rilasciati in blocco tutti i 10 episodi dello show. Per la realizzazione della serie lo studio di sviluppo polacco si è avvalso anche della collaborazione dello Studio Trigger. La famosa società d’animazione giapponese è conosciuta per il suo stile particolarmente cinetico, fluido e vibrante e per produzioni anime di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 settembre 2022) Con un ultimo, psichedelico e violentissimo Not Safe For Workha svelato la data d’uscita di ““, l’attesa serie TV anime ambientata nel mondo di “2077“. Proprio CD Project Red, la software house dietro il videogioco ispiratore di questa serie animata e dietro l’acclamata serie videoludica di “The Witcher“, è stata al lavoro sin dal 2018 su questo adattamento televisivo che dunque vedrà finalmente la luce il 13 Settembre, data in cui saranno rilasciati in blocco tutti i 10 episodi dello show. Per la realizzazione della serie lo studio di sviluppo polacco si è avvalso anche della collaborazione dello Studio Trigger. La famosa società d’animazione giapponese è conosciuta per il suo stile particolarmente cinetico, fluido e vibrante e per produzioni anime di ...

ItaliaStartUp_ : Cyberpunk 2077 ed Edgerunners sono gli argomenti del prossimo Night City Wire: data e ora - - NoSpoiler3 : Il pazzesco trailer di Cyberpunk: Edgerunners, la serie collegata al videogioco con Keanu Reeves [VIDEO+DATA]… - lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: Cyberpunk 2077 non è morto, a breve verrà svelato il suo futuro: Settimana prossima finalmente si scoprirà cosa c'è nel f… - MrGadgetTech : Cyberpunk 2077 non è morto, a breve verrà svelato il suo futuro: Settimana prossima finalmente si scoprirà cosa c'è… - exprodadivano : Vabbè ciao. Hype tremendo! #Cyberpunk: Edgerunners | Official NSFW Trailer | Netflix -