Crolla il costo del Pos in Italia per gli esercenti (Di sabato 3 settembre 2022) MILANO – . Con l’introduzione delle sanzioni per esercenti e professionisti che non accettano pagamenti con carta dai loro clienti, la questione del “Pos obbligatorio” torna ad essere di grandissima attualità. La nuova normativa, la cui entrata in vigore è stata anticipata da gennaio 2023 a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Un click e via, boom di pagamenti con il pos Nuovo bonifico superveloce: nuove regole e pagamento istantaneo Addio chiavette token ecco mobile token direttiva Psd2 Integrazione Sia Nexi: polo europeo pagamenti digitali Dl Recovery: verso le multe per chi non accetta bancomat o carte di credito Leggi su webmagazine24 (Di sabato 3 settembre 2022) MILANO – . Con l’introduzione delle sanzioni pere professionisti che non accettano pagamenti con carta dai loro clienti, la questione del “Pos obbligatorio” torna ad essere di grandissima attualità. La nuova normativa, la cui entrata in vigore è stata anticipata da gennaio 2023 a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Un click e via, boom di pagamenti con il pos Nuovo bonifico superveloce: nuove regole e pagamento istantaneo Addio chiavette token ecco mobile token direttiva Psd2 Integrazione Sia Nexi: polo europeo pagamenti digitali Dl Recovery: verso le multe per chi non accetta bancomat o carte di credito

thebrightside0 : RT @thebrightside0: #buonenotizie?? In Italia crolla il costo dei #Pos per le #imprese del 63% e la commissione media ora è all'1.66% cont… - thebrightside0 : #buonenotizie?? In Italia crolla il costo dei #Pos per le #imprese del 63% e la commissione media ora è all'1.66%… - italiaserait : POS: crolla il costo per gli esercenti: canone mensile in calo del 63%, in calo anche le commissioni sui pagamenti - palermo24h : Crolla il costo del POS in Italia per gli esercenti: canone mensile in calo del 63%, si riducono anche le commissio… - infoitinterno : Crolla il costo del POS -