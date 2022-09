Covid scuola, l’allarme del matematico: “Rischiamo di farci trovare impreparati. Non abbiamo ventilazione meccanica ma solo apertura finestre” (Di sabato 3 settembre 2022) "L'Italia è schiava della sua stupidità. In vista dell'apertura delle scuole noi abbiamo prodotto un decreto apri-finestre, nonostante la sollecitazione all'installazione nelle aule scolastiche di sistemi di ventilazione meccanica a raggi ultravioletti inviata da parte della comunità scientifica con lettera pubblica al Governo. Con il rischio di farci trovare nuovamente impreparati, come avvenuto con omicron lo scorso Natale, alla probabile avanzata di Centaurus, la nuova variante indiana di cui ieri in Emilia Romagna è stato registrato il primo caso". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 3 settembre 2022) "L'Italia è schiava della sua stupidità. In vista dell'delle scuole noiprodotto un decreto apri-, nonostante la sollecitazione all'installazione nelle aule scolastiche di sistemi dia raggi ultravioletti inviata da parte della comunità scientifica con lettera pubblica al Governo. Con il rischio dinuovamente, come avvenuto con omicron lo scorso Natale, alla probabile avanzata di Centaurus, la nuova variante indiana di cui ieri in Emilia Romagna è stato registrato il primo caso". L'articolo .

