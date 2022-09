(Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 297 i nuovidainsecondo ildi, 3. Non si registrano invece nuovi decessi. 270 i casi diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.791 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 (+1). I pazienti ricoverati in area medica sono 85 (-4). Sono 9.604 i casi di isolamento domiciliare (+50). L'articolo proviene da Italia Sera.

ladyonorato : Negli USA l’operato di Fauci e i consigli degli “esperti” sulla gestione del Covid sono oggi considerati un eclatan… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Il Pd vuole il colpo di spugna sul Covid Crisanti, oggi a fianco di Speranza dop… - LiaQuartapelle : Dopo Giorgetti “Nessuno va più dal medico di base” oggi un’altra proposta della Lega, con Mastrangelo “Togliamo sol… - lifestyleblogit : Covid oggi Sardegna, 297 contagi e zero morti: bollettino 3 settembre - - lifestyleblogit : Covid oggi Emilia, 1.366 contagi e 3 morti: bollettino 3 settembre - -

Sky Tg24

La prossima finestra di lancio individuata ricade per l'appunto, sabato 3 settembre alle ore ... "Centaurus non è più resistente di Omicron 5"/ Studio: "sempre meno invasivo" La missione ...Sono 1.336 i nuovi contagi dain Emilia Romagna secondo il bollettino di, 3 settembre. Si registrano inoltre altri 3 morti. Dall'inizio dell'epidemia, nella regione si sono registrati 1.825.991 casi di positività, 9.775 ... Covid, le notizie di oggi. Iss: reinfezioni salgono al 14% negli ultimi 7 giorni. LIVE : oggi si registrano 1.773 nuovi positiviIn Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.773 positivi al Coronavirus (1.676 al test antigenico […] Covid in Campania, risale il tasso di positivi ...C’era anche l’economista Tito Boeri giovedì pomeriggio al Foro Boario nicese per il “panel” internazionale sul tema dell’economia, con un gruppo di illustri docenti da tutto il mondo a discutere i ...