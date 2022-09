Covid, le ultime news. Bollettino: 19.160 casi e 91 morti. Tasso di positività al 12,1% (Di sabato 3 settembre 2022) Scendono le terapie intensive (-12) e i ricoveri (-143). Processati 158.970 tamponi. Report Iss: 12 regioni a rischio moderato e 9 basso. Ok dell'Ema ai vaccini adattati alla variante Omicron di Pfizer-Biontech e di Moderna: sono destinati alle persone a partire dai 12 anni che hanno ricevuto almeno la vaccinazione primaria. Le prime forniture arriveranno tra 10 giorni. Intanto Novavax annuncia via libera dell'Agenzia Europea a booster. Pregliasco a Sky TG24: "Speriamo che i nuovi vaccini spingano Leggi su tg24.sky (Di sabato 3 settembre 2022) Scendono le terapie intensive (-12) e i ricoveri (-143). Processati 158.970 tamponi. Report Iss: 12 regioni a rischio moderato e 9 basso. Ok dell'Ema ai vaccini adattati alla variante Omicron di Pfizer-Biontech e di Moderna: sono destinati alle persone a partire dai 12 anni che hanno ricevuto almeno la vaccinazione primaria. Le prime forniture arriveranno tra 10 giorni. Intanto Novavax annuncia via libera dell'Agenzia Europea a booster. Pregliasco a Sky TG24: "Speriamo che i nuovi vaccini spingano

