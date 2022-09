Covid, le notizie di oggi. Iss: reinfezioni salgono al 14% negli ultimi 7 giorni. LIVE (Di sabato 3 settembre 2022) Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi Covid segnalati sale al 14%, in aumento rispetto alle due settimane precedenti in cui era stabile 12,9%. Sono i dati del Report settimanale esteso dell'Istituto superiore di sanità. Nell'ultimo bollettino sono 19.160 i casi e 91 i morti. Tasso di positività al 12,1%, scendono terapie intensive (-12) e ricoveri (-143). Processati 158.970 tamponi Leggi su tg24.sky (Di sabato 3 settembre 2022) Nell'ultima settimana la percentuale disul totale dei casisegnalati sale al 14%, in aumento rispetto alle due settimane precedenti in cui era stabile 12,9%. Sono i dati del Report settimanale esteso dell'Istituto superiore di sanità. Nell'ultimo bollettino sono 19.160 i casi e 91 i morti. Tasso di positività al 12,1%, scendono terapie intensive (-12) e ricoveri (-143). Processati 158.970 tamponi

