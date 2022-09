Covid | in Lombardia 2 511 nuovi casi | 239 a Bergamo

(Di sabato 3 settembre 2022) A fronte di 21.295 tamponi effettuati sono 2.511 ipositivi alinnella giornata di sabato 3 settembre, per un tasso di positività dell’11,8%. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 17 decessi, mentre risultano in calo i ricoverati sia nei reparti ordinari (586 contro i 594 di venerdì) che in terapia intensiva (14 dai 15 di venerdì). Complessivamente inci sono al momento 42.736 persone positive. I dati per provincia Milano 717239 Brescia 380 Como 139 Cremona 93 Lecco 76 Lodi 46 Mantova 139 Monza e Brianza 208 Pavia 145 Sondrio 48 Varese 228

(Adnkronos) – Sono 2.511 i nuovi contagi da Covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 3 settembre. Si registrano inoltre altri 17 morti. I tamponi effettuati sono stati 21.295, per un tasso di ...