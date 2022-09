Covid, il bollettino: 20.503 nuovi casi e 68 decessi. Tasso di positività al 13,2% (Di sabato 3 settembre 2022) In calo ricoveri (-129) e intensive (-6), 155.751 i tamponi processati. Sono ancora oltre 15 milioni gli over 60 e fragili scoperti dalla quarta dose di vaccino anti-Covid, secondo il monitoraggio Gimbe che avverte: la quarta dose va fatta "subito". Firmata la circolare del ministero della Salute sulla gestione dei casi di Covid: isolamento fino a 2 settimane, in caso di positività persistente. "L'Ema oggi darà il primo ok ai vaccini adeguati alle varianti Omicron", ha annunciato il ministro Speranza Leggi su tg24.sky (Di sabato 3 settembre 2022) In calo ricoveri (-129) e intensive (-6), 155.751 i tamponi processati. Sono ancora oltre 15 milioni gli over 60 e fragili scoperti dalla quarta dose di vaccino anti-, secondo il monitoraggio Gimbe che avverte: la quarta dose va fatta "subito". Firmata la circolare del ministero della Salute sulla gestione deidi: isolamento fino a 2 settimane, in caso dipersistente. "L'Ema oggi darà il primo ok ai vaccini adeguati alle varianti Omicron", ha annunciato il ministro Speranza

