CorSera | Scaroni si defila dalla nomina ad amministratore delegato di Milano-Cortina

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 3 settembre 2022) La questione delladell’disi complica. Qualche settimana fa Repubblica scrisse che la carica sarebbe toccata a Paolo, presidente del Milan, fortemente voluto da Mario Draghi. Il Corriere della Sera, però, oggi scrive chesi èto. “Dal già ristretto lotto dei candidati a succedere a Vincenzo Novaro, dimissionario, si sarebbeto Paolo, attuale presidente del Milan, disponibile in un primo momento ad assumere l’incarico ma non ad aspettare il cambio di governo. Fuori dai giochi sarebbe anche, per sua volontà, Vittorio Colao — attuale ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale — che troverebbe inappropriata ...