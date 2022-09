Corriere dello Sport – “Il Liverpool gioca in modo diverso dalla Juve” (Di sabato 3 settembre 2022) 2022-09-02 22:04:37 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: Liverpool (Regno Unito) – “Cosa porta Arthur al Liverpool? È davvero un buon calciatore, penso che siamo tutti d’accordo su questo. Aveva già una carriera molto eccitante ed era ancora piuttosto giovane, quindi nell’età migliore per un calciatore o nell’età migliore per un calciatore“. All’indomani della chiusura della sessione estiva di calciomercato e alla vigilia del derby con l’Everton al Goodison Park, il tecnico dei Reds Jurgen Klopp elogia il centrocampista brasiliano prelevato in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus: “Giochiamo ovviamente in modo diverso dalla Juve e tutti pensiamo che possa fare bene, per questo sono davvero contento“. Klopp: “Arthur non ha ... Leggi su justcalcio (Di sabato 3 settembre 2022) 2022-09-02 22:04:37 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS:(Regno Unito) – “Cosa porta Arthur al? È davvero un buon calciatore, penso che siamo tutti d’accordo su questo. Aveva già una carriera molto eccitante ed era ancora piuttosto giovane, quindi nell’età migliore per un calciatore o nell’età migliore per un calciatore“. All’indomani della chiusura della sessione estiva di calciomercato e alla vigilia del derby con l’Everton al Goodison Park, il tecnico dei Reds Jurgen Klopp elogia il centrocampista brasiliano prelevato in prestito con diritto di riscattontus: “Giochiamo ovviamente ine tutti pensiamo che possa fare bene, per questo sono davvero contento“. Klopp: “Arthur non ha ...

