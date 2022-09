Coronavirus, sono 762 i nuovi casi e quasi il doppio i guariti (Di sabato 3 settembre 2022) Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 855 tamponi molecolari e 6.009 tamponi ... Copyright © Valdelsa.net Leggi su valdelsa (Di sabato 3 settembre 2022) Dall'ultimo bollettino quotidianostati eseguiti 855 tamponi molecolari e 6.009 tamponi ... Copyright © Valdelsa.net

corona_tweet : RT @pleccese: Elezioni 2022, Letta a Calenda: “Dice che sono strabico? Io non l’ho visto” ??Leggi di più su - corona_tweet : RT @CasaItaliaRadio: Elezioni 2022, Letta a Calenda: “Dice che sono strabico? Io non l’ho visto” ??Leggi di più su - pleccese : Elezioni 2022, Letta a Calenda: “Dice che sono strabico? Io non l’ho visto” ??Leggi di più su… - CasaItaliaRadio : Elezioni 2022, Letta a Calenda: “Dice che sono strabico? Io non l’ho visto” ??Leggi di più su… - winegogh_ : @bonacomerpanee pazza proprio. ceh sul mio libro stampato nel 2021 ci sono i coronavirus ma solo sars-cov e mers no… -