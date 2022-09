Coronavirus in Italia | il bollettino del 2 settembre | 19 160 nuovi casi | i morti sono 91

(Di sabato 3 settembre 2022) Nelle ultime 24 orestati 19.160 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 20.50. I tamponi effettuati158.970, contro i 155.751 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 12,1% (ieri era al 13,2%).91 i(compreso qualche riconteggio), 12 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 2(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensivain ...

Sono 19.160 i nuovi contagi da Covid in Italia oggi, 2 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. I pazienti nei reparti ordinari sono 4.919, 143 in meno rispetto a ieri mentre nelle terapie intensive. I decessi sono 91 (ieri 68), per un totale da inizio pandemia di 175.754.