"Col cavolo", all'Edoné arriva il festival vegan: cibo, conferenze, concerto e stand (Di sabato 3 settembre 2022) Bergamo. Un fine settimana dedicato alla sostenibilità e alla cultura vegana. Si chiama "Col cavolo" ed è in programma il 3 e il 4 settembre all'Edonè di Bergamo. "Un festival rivolto a tutte le persone che abbiano voglia di scoprire, conoscere stili di vita alternativi e di trovare nuovi stimoli – spiegano gli organizzatori -. Immaginiamo le due giornate come la realizzazione di un mondo rispettoso ed equo, un'alternativa concreta e possibile rappresentata da numerose e riconosciute realtà". A dare un assaggio concreto di questa filosofia, la cucina di Edoné, che proporrà un menù interamente vegetale. Ci sarà un'estesa area market con colorati e numerosi stand, ben 36 banchetti tra associazioni per i diritti animali, negozi con prodotti 100% vegetali e autoproduzioni. La cucina sarà aperta sabato e domenica dalle 12 ...

